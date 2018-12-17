Diyanet İşleri Başkanı uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşlara bilgi verdi ve tekfire kadar giden üsluptan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, dini konularda konuşan ve yazanlara uyarılarda bulundu. Erbaş, “Ekranlarda gazete köşelerinde ve sosyal medyada dini konularda konuşan-yazan herkes, İslam’ın doğru anlaşılmasına, yaşanmasına ve güzel ahlakın yaygınlaşmasına katkı sunmalı. İnancımız konusunda yanlış anlamalara yol açacak hatalı söz ve eylemlerden, popülist yaklaşımlardan, kırıcı hatta tekfire kadar giden üsluptan, ilmi müzakere ortamlarında konuşulması gereken ihtilaflı konuları ilgili ilgisiz kişilerin önünde tartışmaktan, hikmeti göz ardı eden ve kafa karışıklığına sebep olan söz ve paylaşımlardan kaçınmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Erbaş, “Lütfen biraz daha dikkat. Biraz daha hassasiyet” mesajını verdi.

TRT