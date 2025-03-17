Diyanet’ten İyilik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAMAZAN PROGRAMI DÜZENLEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Ayı Özel İrşat Programı çerçevesinde ’13-20 Mart İyilik Haftası’ dolayısıyla Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Tunç’un katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu çerçevede, il müftüsü Hasan Güneş ve il müftü yardımcılarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tunç, müftülük personeli, vaizler ve din hizmetleri uzmanlarıyla da toplantılar yaptı.

YAŞLILARA YÖNELİK FAALİYETLER ZİYARET EDİLDİ

İyilik Haftası dolayısıyla Aydın’da yer alan Aymelek Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret eden Turgut Tunç, merkez yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti. Çalışmalarında başarılar dileyerek, yaşlılara yönelik yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

VAAZ VE BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İki gün süren programlar kapsamında Bey Cami ve Emir Sultan Camii’nde vaaz veren Tunç, Umurlu Bölge Yatılı Kur’an Kursu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Bu etkinlikler, toplumda iyilik ve dayanışmanın ön plana çıkmasına katkı sağlıyor.