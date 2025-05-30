Diyanet Uzmanları Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN ZİYARET

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Diyanet İşleri Uzmanları Hacı Bayram Gür ve Mehmet Selçuk, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt ve Şube Müdürü Salih Elmas ile birlikte Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret ediyor.

Ziyaret sırasında, gençlik merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililer tarafından bilgi veriliyor. Ayrıca, merkezdeki çalışmalar, projeler ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler hakkında da görüş alışverişinde bulunuluyor. Ziyaretin amacı, Diyanet’in gençlik hizmetleri konusunda yürütülen çalışmaların daha etkili bir şekilde sahada gerçekleştirilmesi olarak açıklanıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki bu tür çalışmalar, gençlere yönelik projeler ve etkinlikler aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hedeflediği gençlik hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.