Diyanet, Yayın Sayısını 995’e Ulaştırdı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün 57 farklı dil ve lehçede yayın sayısının 995’e ulaştığını açıkladı. Bu bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen “Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık” konulu 9. Dini Yayınlar Kongresi’nde paylaştı. İlk oturum, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve açılış konuşmalarıyla sürdü.

Erbaş, başkanlıklarının en büyük sorumluluğunun toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu belirtti. “Başkanlığımız, hayatın inanç, ibadet ve ahlak boyutunu ortaya koymak ve bu konuda toplumu aydınlatmak üzere çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor” diyen Erbaş, İslam’ın ilke ve değerlerini insanlıkla buluşturma konusundaki gayretlerine vurgu yaptı. Başkanlığın, farklı toplumsal katmanlara ve dünyadaki farklı toplumlara ulaşmak için din, eğitim ve yayıncılık hizmetlerinin çeşitliliğini her geçen gün artırdığını ifade etti.

YABANCI DİL YAYINCILIĞINDAKİ GELİŞMELER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşundan itibaren yayın hizmetlerine büyük önem verdiğini hatırlatan Erbaş, 2010 yılına kadar yabancı dilde 23 farklı dilde toplam 180 eser yayımlandığını belirtti. 2010 yılında yapılan teşkilat değişikliğiyle birlikte Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ve Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı’nın kurulmasıyla yabancı dildeki eserlerin sayısında önemli bir artış yaşandığını ifade etti. “2024 yılı itibarıyla yayın çeşitliliği 57 farklı dil ve lehçede eser sayısı 995’e ulaşmıştır” dedi. Erbaş, İslam’ın temel kaynaklarının farklı dillerde yayınlanmasıyla başlayan bu serüvenin, günümüzde uluslararası alanda önemli bir başarı hikayesine dönüştüğünü aktardı.

KONGRENİN DEVAM EDECEĞİ TARİHLER

Kongre, 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve birçok alanda oturumlar ve müzakereler düzenlenecek.