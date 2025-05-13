Diyanet’yetkileri Arttı, Yeni Düzenleme Var

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİN TAMAMLANMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de bulunduğu torba kanun teklifinin görüşmeleri sona erdi. Teklifin önümüzdeki haftalarda Genel Kurul gündemine alınması öngörülüyor. Komisyon toplantısında kabul edilen teklif, 29 maddeden oluşuyor. Bu düzenleme, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun teşkilat yapısını ve görevlerini yeniden düzenliyor.

YENİ GÖREVLENDİRMELER VE GÖREVLER

Teklif, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen düzenlemeler doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları inceleme, mealleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevlerini yeniden yapılandırıyor. Diyanet’e bağlı genel müdürlüklerin görevleri sadeleştirirken, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları ve diğer benzeri yerlerde manevi danışmanlık hizmetleri sunacak. Ayrıca, yazılı ve dijital medya vasıtasıyla toplumun din konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu kurum, göçmen, engelli ve destek ihtiyacı olan diğer kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini de yürütecek. Başkanlık ayrıca müşavir ve müfettişlerin farklı birimlerde görevlendirilmesini sağlayacak.

TENMAK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi’nin kararları çerçevesinde vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenleniyor. TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haciz yasağı getirilecek. Kurum, faaliyetlerinden elde edilen gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme olarak değerlendirilmeyecek. Aynı zamanda, kurumuna bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde belirtilmek şartıyla vergiden indirilmesi mümkün olacak. Ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) taşınmazlarının devlet malı sayılması ve bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulması hükmü de teklifte yer alıyor.