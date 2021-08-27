Diyanet’ten kabuklu deniz ürünleri fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı, kabuklu deniz ürünleri ile ilgili açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kabuklu deniz ürünlerinin tüketimine ilişkin tartışmaya yol açacak bir fetva yayınladı.

“Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu konuda mezheplere özgü farklılıklara işaret etti.

“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), ‘Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir’ (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur” denilen yanıtta; Hanefi mezhebinde balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı kaydedilirken, Şafii mezhebinde ise kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesinin yasaklandığı belirtildi.

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, şu ifadelere yer verdi: “Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleriyle ilgili sorulan bir soruya mezheplerin görüşlerini dikkate alarak klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir.”