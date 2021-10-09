Diyanet’ten uyarı geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami içine sıra konulmaması, kıble tespitinin mutlaka yapılması konusunda uyarı yaptı.

Diyanet’in hazırladığı kılavuzda, cami içine sıra konulmaması, kıble tespitinin mutlaka Müftülük tarafından yapılması, ihtiyaca ve nüfus yoğunluğuna göre cami yapılması tavsiye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilere standart getirmek için “Cami Planlama ve Tasarım Kılavuzu” hazırladı. Kılavuz, cami yaptırmak isteyen kişi ve derneklere planlama ve projelendirmede yardımcı olacak. Bazen kıble açısının doğru hesaplanamaması, estetik ve işlev bakımından sıkıntılı yapıların ortaya çıkması gibi sorunların yaşandığı belirtilen kılavuzda özetle şu hususlara dikkat çekildi:

> Camiler meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerlere yüz metre mesafede bulunmalı.

> Cami cephesini kuzey yönden almalı.

> Cami alanına bitişik olarak planlanan yeşil alanlar, cenaze alanı, park ve benzeri alanlar, gerektiğinde ibadet alanı olarak kullanılabilmesi için, caminin kıble yönüne yerleştirilmemeli.

> Abdesthaneler, caminin kıble tarafında olmamalı ve tuvaletler kıble yönüne bakmamalı.

> Abdest alma yerlerinde, iki musluk arası mesafe en az 90 cm olmalı.

> Cemaat kapasitesi 2 bin kişiye kadar olan camilerde tek minare, 2 bin kişi ve üzeri olanlarda iki veya daha fazla minare planlanabilir.

> Kıble yönünün tespiti mutlaka ilgili Müftülük tarafından yapılmalı.

> Minare yüksekliği, cami çatısı veya kubbe yüksekliğiyle orantılı olmalı.

> Ticari alanlar cami ibadet mekânından ayrı olarak planlanmalı, giriş-çıkış kısımları ibadet yerinin girişlerinden ayrı olmalı.

> Namaz kılma alanlarında, namazı ayakta kılamayanlar için, sabit oturma mobilyaları yapılmamalı.

> Kadınların ibadet yeri olarak ayrılan alanlar, mihrapla görsel bağlantıyı sağlayacak şekilde tasarlanmalı.

>Hoparlörlerin doğrudan binalara yöneltilmemesine özen gösterilmeli.