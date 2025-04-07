Diyarbakır, 300 Bine Yakın Ziyaretçi Ağırladı

DİYARBAKIR TARİHİNE YOĞUN İLGİ

Diyarbakır, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı. 33 medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif’i olarak bilinen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi, Zerzevan Kalesi, Sülüklü Han ve Deliler Hanı gibi pek çok tescilli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu da kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini artırıyor. Yaklaşık 300 bin kişinin, bu 9 günlük tatil süresince Diyarbakır’ı ziyaret ederek tarihi atmosferi keşfetme imkanı bulduğu ifade ediliyor.

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yapılan ziyaretçi sayısının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. “Diyarbakır, hak ettiği yerde değil. Yavaş yavaş istediklerine ulaşıyorlar” diyen Aksu, 300 bin kişinin geldiği bu sürecin sevindirici olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Diyarbakır’ın henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini belirtiyor. “Sur içi, başlı başına bir açık tarih stüdyosu. İnsanlar burayı gezdiklerinde kesinlikle görüyorlar. Yaklaşık 900 tescilli yapı var ve dünyada böyle bir şehir yok. Her gelen kişi buradan hayran kalarak ayrılıyor. Diyorlar ki, ‘Diyarbakır’ı gezmek tarihi yaşamak demektir.’ Burası, kültür, tarih ve ruh açısından zengin bir yer” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR’DA GEZİMİZ HARİKA

Eskişehir’den gelen Oğulcan Ertal, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır’ı ziyaret ettiğini belirtti. “Diyarbakır’ı çok beğendik. Hem tarih hem kültür açısından zengin, yemekleri de gerçekten çok güzel” dedi. Şu an 4 gündür şehirde olduklarını ifade eden Ertal, “Ongözlü Köprü, Sur içi gibi yerleri gezme fırsatımız oldu” diye konuştu.