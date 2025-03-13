Diyarbakır’a 158 Milyon TL IPARD Desteği

DİYARBAKIR’DA TARIM VE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Diyarbakır’da tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek için IPARD Programı kapsamında 2024 yılı projeleri için toplamda 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu destek, makine parkı, arıcılık ve biçerdöver projelerine yapılacak yatırımları kapsıyor. Kentteki tarım sektörünün modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması için çeşitli adımlar atılıyor.

PROJE DETAYLARI VE DESTEK MİKTARLARI

Toplamda 12 adet Makine Parkı Projesi için 135 milyon 610 bin TL, 39 adet Arıcılık Projesi için ise 22 milyon 291 bin TL destek verilecek. Ayrıca, bölgedeki üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amacıyla 12 üretici örgütüne toplamda 16 adet biçerdöver tahsis edilecek. IPARD Programı aracılığıyla uygulanan projeler, Diyarbakır’ın tarım potansiyelini önemli ölçüde artıracak ve kırsal kalkınma sürecini hızlandıracak.

Bu projeler, modern tarım tekniklerinin kullanımını teşvik ederek verimliliği artırıyor, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliği destekliyor. Böylece yeni iş imkanları oluşturulacak ve yaşam kalitesi yükselecek. Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

KIRSAL REFAH VE EKONOMİK KALKINMA

Bu sayede, Diyarbakır’ın tarım sektörü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak. Kırsal bölgelerdeki refah seviyesi artacak ve bölgenin genel ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacak.