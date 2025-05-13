Diyarbakır Aile Hizmetleri Etkinliği Gerçekleşti

DÜZENLENEN DUYGU DOLU ETKİNLİK

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında Anneler Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Programa, hem şehit anneleri hem de Okul Destek Projesi (ODES) ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden yararlanan çocukların anneleri katılıyor. Kutlama, Sur içindeki tarihi dokuyla dolu geleneksel bir kahvaltı mekanında başlıyor. Katılımcı annelerle birlikte yapılan kahvaltının ardından, tüm annelere karanfil sunuluyor; çocuklara ise çeşitli hediyeler veriliyor.

MANEVİ ATMOSFERDE ZİYARETLER

Etkinliğin bir sonraki durağı, manevi atmosferiyle ünlü Eğil ilçesi oluyor. Burada Peygamber Kabirleri ziyaret ediliyor ve akabinde Eğil Barajı’nda düzenlenen tekne turuyla Aile Yılına özel farkındalık brandası açılıyor. Göl manzarası eşliğinde gerçekleştirilen bu özel tur, şehit annelerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Günün sonunda düzenlenen yemek programında İl Müdürü Aydın Polat, Anneler Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekerek şehit annelerine özel hediyeler takdim ediyor. Bu anlamlı etkinlik, şehit annelerinin memnuniyeti ve duygusal anlarıyla tamamlanıyor.