Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Etkinliği

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Diyarbakır’daki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Anneler Günü” sebebiyle şehit anneleri ve çeşitli sosyal destek programlarından yararlanan çocukların anneleri için özel bir etkinlik düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Sur ilçesinde bulunan bir kahvaltı salonunda annelerle bir araya geldi ve onlara karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPILDI

Etkinlikte anneler, ardından Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlikte yapılan ziyarete katılan AK Parti İl Başkanı Ömer İler, burada Kur’an-ı Kerim okudu ve şehitler için dualar etti. Şehitlik ziyaretinin bitiminde anneler, Eğil ilçesine götürülerek Dicle Baraj Gölü’nde tekne turuna katıldı.

ANLAMLI BİR GÜN GEÇİRİLDİ

Aydın Polat, etkinlikte annelere çeşitli hediyeler vererek onlarla bu anlamlı günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Annelere yönelik düzenlenen bu etkinlik, onlara moral vermek ve şehitleri anmak adına gerçekleştirildi.