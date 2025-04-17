Diyarbakır Aile Ve Sosyal Hizmetler Ziyaretler Yaptı

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GEZİ ORGANİZASYONU

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocuklar için Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okuluna bir gezi düzenledi. Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Rol Model” programı çerçevesinde yapıldı. Program kapsamında, çocuk evlerinde kalan çocuklar, Okul Müdürü Mehmet Vefa Çelik’in misafiri olarak polis meslek yüksek okulunu ziyaret etti.

ÇOCUKLARA POLİSLİK MESLEĞİ GÖSTERİLDİ

Ziyaret sırasında çocuklar, polislik mesleği hakkında yerinde eğitim alma ve etkinliklere katılma fırsatı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu etkinlik vesilesiyle emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti ve Polis Haftası’nı kutladı. Bu gezi, çocuklar için özel bir deneyim oldu ve onların gelecekteki meslek seçimleri açısından önemli bir katkı sağladı.