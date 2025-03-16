Diyarbakır Alışveriş Festivali Yoğun İlgi Gördü

Diyarbakır’da düzenlenen alışveriş festivali, 70’e varan indirimlerle birlikte vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Başkent Moda ve Alışveriş Festivali’nde kıyafet, takı ve ayakkabı gibi birçok ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Renkli stantların ve indirimli ürünlerin bulunduğu festival alanı, alışveriş tutkunlarına keyifli bir deneyim veriyor. Festival, 11-16 Mart tarihleri arasında her gün saat 11.00 ile 24.00 arasında devam ediyor ve hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası oluyor.

FESTİVALİ TANITAN AÇIKLAMALAR

Festivalin Genel Koordinatörü Rabia Baygar, etkinliğe Türkiye’nin birçok şehrinden firmaların katıldığını belirtiyor. Baygar, “Firmalarımız yüzde 70’e varan dev indirimleri ile şu anda Diyarbakır’da. Birbirinden güzel ürünleri kaçırmaması için hanımları bekliyoruz. Kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, takı, aksesuara dahil her şeyi bulabileceğiniz ve indirimli alabileceğiniz bir satış platformu. Festivalimiz 6 gün sürüyor. Kaçırmamanız gereken fırsatlar ve indirimler sizlerle sabah 11.00’den gece 24.00’e kadar sizlerle beraberiz” ifadelerini kullanıyor.

ESNAF YORUMLARINA DEĞİNDİ

Esnaf Mustafa Ayhan, Ankara’dan üçüncü kez geldiklerini dile getiriyor. “Birçok mağazanın, birçok firmanın olduğu bir festival. Diyarbakır halkı bize alıştı. Hatta soruyorlar bir dahaki festivalimiz ne zaman diye. Diyarbakır’ı sevdik, Diyarbakır halkı gerçekten misafirperver ve bizleri de bu noktada çok iyi ağırladılar, kendilerinden memnunuz. Daha önceki durağımız Gaziantep’ti, buradan da Konya’ya gideceğiz. Diyarbakır’da sevdik, teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına” diyor.

VATANDAŞLARDAN GELEN DÖNÜŞLER

Ayakkabı işletmecisi Melisa Katıldı ve Nur Gören, satışların beklenenin üstünde olduğunu, Diyarbakır halkından oldukça memnun olduklarını aktarıyor. Vatandaşlardan Habip Tuncer ise, fuarı çok beğendiğini söyleyerek, fiyatların çok uygun olduğunu vurguluyor.