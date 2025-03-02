Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde Kararlı

DİYARBAKIR ANNELERİ EVLAT NÖBETİNDE RAMAZAN’DA DA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır anneleri, Ramazan ayını evlat nöbeti tuttukları çadırda geçiriyor. Annelerin, HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında başlattığı evlat nöbeti, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla devam ediyor. Ağrı’dan 11 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, “Evlatlarımızı burada bekliyoruz, onları çok özledik. Mübarek Ramazan ayında tek duamız evlatlarımız dağdan insin, gelsin. Annelerinin kucağına dönsün” dedi. Demir, gözyaşı dökmek istemediklerini vurgulayarak, “Artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum” şeklinde konuştu.

MÜCADELELERİ 6. YILINA GİRDİ

Aziz’in annesi Güzide Demir, 6 yıldır bu mücadeleyi verdiklerini belirterek, çocukları gelmeyene kadar gitmeyeceklerinin altını çizdi. Ramazan ayının geldiğini ve bayramın geleceğini ifade eden Demir, “Ne bayramımız var, ne seyranımız var. 9 yıldır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Çocuğumu vermeyene kadar buradan kalkmayacağım” şeklinde düşüncelerini paylaştı.