Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

DİYARBAKIR ANNELERİ RAMAZAN’DA NÖBETTE

Diyarbakır anneleri, Ramazan ayında da çadırlarında evlat nöbetine devam ediyor. 3 Eylül 2019’dan bu yana değişik kentlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor. Kızı Hayal Demir için Ağrı’dan bu eyleme katılan Süheyla Demir, 6 yıldır evlatlarını beklediklerini belirtti. Demir, “Evlatlarımızı bekliyoruz sonuna kadar kararlıyız. Biz evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden de öyle söylemiştik. Biliyorsunuz Ramazan ayı, Ramazan demiyoruz, bayram demiyoruz kar, kış demiyoruz burada evlat nöbetimize devam ediyoruz. Bir süreç başladı. Biz de o süreçten gelecek hayırlı bir haber bekliyoruz. İnşallah çifte bayram yaşarız biz de evlatlarımızı buradan alır gider mutlu bir şekilde yaşarız” ifadelerini kullandı.

NURETTİN ÖDÜMLÜ’DEN BARIŞ BEKLENTİSİ

Siirt Şirvan’dan oturma eylemine katılan Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf için burada bulunduğunu vurgulayarak, “6 yıldır HDP binasının önünde burada oturuyoruz evlatlarımızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Allah onlardan razı olsun inşallah barış olacak biz çocuklarımızın gelmesini umut ediyoruz. Kim bu barışa katkıda yapıyorsa Allah hepsinden razı olsun” dedi.

HATİCE LEVENT’İN UMUT DOLU SÖZLERİ

Kütahya’dan oturma eylemine katılan Hatice Levent, 20 saatlik bir yolculuğun ardından bu çadırı evi haline getirdiğini ve 6 yıldır bu çadırda bulunduğunu aktardı. Levent, evladını almadan ayrılmayacağını belirterek, “Çözüm süreci diye televizyondan gözümüzü ayırmıyoruz. İnşallah sonuçlanır bizim de yüzümüz güler evlatlarımızı bekliyoruz. Ne olur bırakın evlatlarımızı önce Allah’ıma sonra Cumhurbaşkanım ve Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun biz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah yakın zamanda bir sonuca varırlar” şeklinde konuştu.