Diyarbakır Anneleri Umutla Bekliyor

Diyarbakır anneleri, eski HDP il binası önünde, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umutlarıyla oturma eylemi yapıyor. Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı, “Terörsüz Türkiye” süreci içerisinde memnuniyetle karşılanıyor. 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eylemi, 2079’uncu gününe girdi. İki yıl boyunca sürdürülen bu eylem sayesinde 61 aile, terörün etkisinden kurtularak evlatlarına kavuşmayı başardı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinde tutarak bekleyişlerini sürdüren aileler, terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı değerlendirdi.

ZAFER ANNELERİN ZAFERİ

Anne Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram’ı çok özlediğini söyledi. Elhaman, “Yaklaşık 6 yıldır anneler olarak buradayız. Yılmadık, inşallah anneler başardı. Cumhurbaşkanı’mızdan Allah razı olsun. PKK silahları bıraktı, fesih kararı aldı. İnşallah çocuklarımız gelir, bütün anneler sevinir. Artık anneler ağlamasın. Bu zafer annelerin zaferi, bu zafer Türkiye’nin zaferi.” dedi. Anne Sariye Tokay, 14 yıldır oğlu Mehmet’in yolunu gözlediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç sonuç verdi, çok sevinçliyiz, mutluyuz.” ifadesini kullandı.

UMUTLA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Anne Sevgi Çağmar, 10 yıldır oğlu için hasret çektiğini ifade etti. “PKK silah bıraktı, bizim çocuklarımız da gelecek inşallah.” dedi. Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, yıllar süren hasretlerine değinerek, çocuklarına kavuşma umuduyla nöbet tuttuklarını vurguladı. Aydın, “Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Devlet Bahçeli ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini başlattı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün duyduk ki terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararı almış. Bu evlatlarımızın da evine geri dönmesi demek. Hepimiz burada sevinçliyiz, ilk defa yüzümüz gülüyor, inşallah bir an önce evlatlarımıza kavuşuruz.” şeklinde konuştu.