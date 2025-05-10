Diyarbakır Anneleri Umutla Bekliyor

DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLARA KAVUŞMA UMUDU

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla eski HDP il binasının önünde oturma eylemi yapıyor. Çocuklarının dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan anneler, 3 Eylül 2019’da başlattıkları oturma eylemini 2077’nci gününde sürdürüyor. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir köşesinden gelenlerle birlikte 382’ye ulaşmış durumda. Bu kararlılık ve dayanışma ile gerçekleştirilen oturma eylemi sonucunda 61 aile, evlatlarını terörün elinden kurtarabildi. Diğer aileler ise evlat nöbetine devam ediyor. Umut dolu bekleyişlerini sürdüren bu anneler, Anneler Günü için “en güzel hediye” olarak adlandırdıkları çocuklarını istiyor.

EVDAT HASRETİ ÇEKEN ANNELERİN DİLLERİNDEN TEKLİFLER

Kocaeli’den 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Eren için eylem yapan anne Fadime Aksu, muhabirimize yıllardır çocuğundan haber alamadığını aktardı. Tek hedefinin evladına kavuşmak olduğunu belirten Aksu, kendi mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Oğlundan uzak kaldığı sürede kendisi için özel günlerin anlamını yitirdiğini söyleyen Aksu, “Çocuklarımızı aldığımızda en güzel Anneler Günü bizim olur. Bizim güçlü devletimiz, milletimiz var. Devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. O zaman en mutlu Anneler Günü’müz olur. Oğlum dağa kaçırılmadan önce 5 çocuğum bir araya gelip Anneler Günü’mü kutlardı. O zaman dünyalar benim oluyordu.” diyerek hislerini dile getirdi. Aksu, evladına teslim olması çağrısında bulunarak, “Oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim.” sözlerini sarf etti.

EVLAT HASRETİYLE YAŞAYAN ANNELERİN DUYGULARI

Diyarbakır’dan 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, kronik hastalıklarına rağmen her gün evlat nöbetine katıldığını söyledi. Evlat hasretinin sona ermesini dilediğini ifade eden Uslu, “Anneler Günü diyorlar ama bizim Anneler Günü’müz yok. Biz evladımızla sınandık ama hiç kimsenin evladıyla sınanmasını istemiyorum çünkü çok zor bir durum.” dedi. Uslu, çocuklarının eğitim hayatına dair umutlarının yıkıldığını belirterek, “Ne gecemiz ne gündüzümüz ne Anneler Günü’müz ne de bayramımız var. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuklarımız kaçıp evlerine geri dönecek.” şeklinde konuştu.

ANNEYİ KENDİSİNDEN UZAKTA TUTAN HATIRALAR

Hatice Levent ise 6 yıl önce dağa götürülen kızı Fadime’yi özlemle anarak, evladına kavuşmak için mücadele edeceğini belirtti. Evlatlarına kavuşma umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayan Levent, “Seni çok özledim kızım, geri dön. Fadime’m Anneler Günü’nde bana etek almıştı, halen onu saklıyorum. Senin aldığın eteğe bakıp ağlıyorum yavrum, geri dön.” dedi. Levent, “Kızım, Anneler Günü’nde yolunu gözlüyorum. Dünya gözüyle seni görünce, sarıp koklayınca işte o zaman Anneler Günü’nü bilirim.” diyerek duygularını aktardı.