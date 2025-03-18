Diyarbakır Annelerine Bir Aile Daha Katıldı

DİYARBAKIR ANNELERİNE YENİ BİR AİLE DAHA KATILDI

Diyarbakır’daki eski HDP il binası önündeki oturma eylemine, yeni bir aile daha katıldı. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana, farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan eylem, 2 bin 16 gündür kesintisiz olarak devam ediyor. İsmail Akan, Mersin’den 2016 yılında dağa götürülen oğlu 25 yaşındaki Ömer Akan için Mardin’in Nusaybin ilçesinden gelerek süren eyleme katıldı. Böylece oturma eyleminde yer alan ailelerin sayısı 382’ye ulaştı.

AİLELERİN İSYANI SÜRÜYOR

Baba İsmail Akan, Türkçe ve Kürtçe açıklamasında, “Oğlum Ömer Akan 2016’da Mersin’de ortadan kayboldu daha sonra örgüte katıldığını öğrendik. Eğer burada beni görüyorsa duyuyorsa onu bekliyoruz, onu özlemişiz gelmesini bekliyoruz. 20 sene okudu kalem kullanması için, silah çözüm değil, ülkemiz güzel bir ülke silaha gerek yok” dedi. Eyleme katılan aileler, çocuklarının serbest bırakılması için mücadele ediyor ve seslerini duyurmak için kararlılıkla nöbet tutmaya devam ediyorlar.