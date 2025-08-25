Diyarbakır Bağlar’da İki Araç Çarpıştı

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL ÇARPIŞMASI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada ölü ya da yaralı olmaması sevindirici bir durum iken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde, 11’inci sokakta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Çarpışma, 21 AU 277 plakalı Chevrolet marka otomobil ile 34 KLF 845 plakalı Fiat Egea markalı aracın karıştığı bir trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması dikkat çekerken, araçlarda büyük hasar oluştu. Kazanın ardından durumla ilgili inceleme başlatıldı.