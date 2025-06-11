Diyarbakır Barosu, İtiraz Etti

DİYARBAKIR BAROSU’NUN İTİRAZI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili, Diyarbakır Barosu duruşmaya katılma haklarının bulunmadığına dair karara ve istinaf başvurusunun reddine itiraz etti. Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra, Tavşantepe Mahallesi’nde, dere yatağında çuval içerisinde, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki taşlarla kapatılarak çalılıklar altında bulunmuştu. Narin’in ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Aracında Narin’e ait DNA ve kıl örnekleri bulunan Salim Güran (amca), Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey) ve cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dava sürecinin ikinci duruşmasında, Salim, Enes ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları oy çokluğuyla 20 Mayıs’ta onadı. Bunun yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanlığının davaya katılma hakkı bulunmadığına dair karara dair itirazda bulundu. Diyarbakır Barosu, kararda hatalar yapıldığını belirterek şu şekilde ifade etti: “Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Diyarbakır Baro Başkanlığımızın katılma hakkının olmadığına karar vermişse de bu karar hatalıdır. Bu nedenle verilen kararın kaldırılması gerekmektedir.”

Diyarbakır Barosu, Narin Güran’ın faillerinin tespit edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması amacıyla önemli bir hukuki mücadele yürüttüğünü belirtti. Baro, yargılamanın her aşamasında katılma talebinin yapılabileceğini hatırlatarak, “Somut yargılama bakımında; Narin’in yaşama hakkının ihlal edildiği göz önüne alındığında, Baro’nun katılma hakkının tanınması hukuken ve vicdanen zorunludur” dedi. Okur, maktulün çocuk olması, işlenen suçun temel haklara yönelik saldırgan niteliği ile bir araya getirildiğinde, Diyarbakır Barosu’nun davanın katılımcısı olarak kabul edilmesinin şart olduğu vurgulandı. Baro, ilk derece mahkemesinin verdiği katılma izni kararının yerinde olduğunu, karşıt kararın ise hukuka aykırı olduğunu savundu.