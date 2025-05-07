Diyarbakır Barosu, Yasin İçli İçin Açıklama Yaptı

DİYARBAKIR BAROSU VE AVUKATLARDAN BASIN AÇIKLAMASI

Diyarbakır Barosu ve avukatlar, silahlı bir saldırıya maruz kalan Avukat Yasin İçli için adliye önünde bir basın açıklaması düzenledi. Kayapınar ilçesindeki avukatlık bürosunda, yürüttüğü davada M.K. ile görüşme esnasında gerçekleşen bu saldırıda Avukat Yasin İçli, bacağından iki kurşunla yaralandı. Olayın ardından adliye binası önünde toplanan Baro ve avukatlar, durum hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

SALDIRILARIN BOYUTU ENDİŞE VERİCİ

Basın açıklamasını Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç yaptı. Güleç, “Yaralanan meslektaşımız olayın hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır ve müşahede altındadır. Avukatlara yönelik saldırılar artık endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı, tamamen avukatlık faaliyeti ve avukatın görevi ile ilişkilidir. Unutulmamalıdır ki, avukatlara yönelik her türlü saldırı, hak arama hürriyetine ve dolayısıyla vatandaşa yönelik bir saldırıdır. Avukatın temel görevi, vatandaşların haklarını korumak ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ancak bunun yanı sıra, avukatların bürolarında, duruşma salonlarında, keşif ve haciz süreçlerinde her türlü sözlü ve fiili saldırıya maruz kalmaları devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Basın mensuplarının saldırganla ilgili sorularını yanıtlayan Güleç, saldırganın kim olduğunu ve kimlerin dâhil olduğunu bildiklerini, daha önceden suç duyurusunda bulunulduğunu ve saldırganların emniyet güçlerince arandığını belirtti. Avukatların bu süreçte maruz kaldığı saldırıların, avukatın rolünü düşman gibi görmekten kaynaklandığını söyleyen Güleç, bunun özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzenine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.