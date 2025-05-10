Diyarbakır Başkanı Yüksel, PKK’nın Silah Bırakmasını Destekliyoruz

PAYLAŞILAN TARİHİ FIRSAT

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına dair açıklamalarda bulundu. Yüksel, “PKK’nın silah bırakacağına yönelik gelişmeleri, bir barış ve toplumsal huzur süreci için önemli ve tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz” şeklinde ifade etti.

Yüksel, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak, ülkenin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin uzun süredir içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sona ermesi adına atılan her olumlu adımı desteklediklerini dile getirdi. Son günlerde kamuoyunda PKK’nın silah bırakacağına dair ortaya çıkan gelişmeleri bir barış ve toplumsal huzur süreci için büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Diyarbakır ve çevresinde yaşayan bireylerin, yıllardır süren acıların ve yıkımların tanığı olduğunu aktaran Yüksel, ekonomik ve insani açıdan en büyük bedeli bu toprakların ödediğini vurguladı. Bu sebeple, Diyarbakır’da ve bölgede faaliyet gösteren bağımsız meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının, bu sürece yapıcı katkılar sunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, “Bu fırsatın heba edilmemesi için elini taşın altına koymak herkesin görevidir” diye ekledi.

Yüksel, halkın huzur, refah ve birlik içinde yaşadığı bir Türkiye idealine duydukları inancı yineleyerek, silahların susmasını desteklediklerini söyledi. Ayrım gözetmeden herkesin bu sürece katkıda bulunmasının, hem bir siyasi tercih hem de bir insanlık meselesi olduğunu belirtti. “Yeni bir Türkiye’nin inşası, hepimiz için daha huzurlu, daha adil ve yaşanabilir bir gelecek demektir” dedi. Bu dönüşümün en çok hissedildiği bölgenin bir temsilcisi olarak barış ve kardeşliği içtenlikle destekleyeceklerini belirtti.