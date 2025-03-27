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Diyarbakır Bismil’de Zincirleme Trafik Kazası

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DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı bir trafik kazası gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın, Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldiği belirtildi.

KAZA DETAYLARI

Kazaya karışan sürücülerin kimliği ve araç plakaları henüz tespit edilemedi. Durumun bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı ve tedavi altına alındı.

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