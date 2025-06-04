Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Bahtiyar’ın cezasını bozmayı talep etti

DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NDEN YARGITAYA BAŞVURU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın öldürülmesine dair Nevzat Bahtiyar’a verilen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, sanık aleyhine bozulması için Yargıtaya başvurdu. Başsavcılığın hazırladığı temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024’teki kararında tutuklu sanıklara verilen cezaların hukuka uygun olduğunu belirtti.

TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖZETİ

Temyiz dilekçesinde, “Sanık Bahtiyar hakkında, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğinden dolayı kamu davası açılmış olmasına rağmen, ilk derece mahkemesi tarafından ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçuyla cezalandırıldığı belirtildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararlarında, kesin nitelikteki hükümlerin suç vasfına yönelik temyize konu olabileceği ifade edildi.

Dilekçede, “Sanık Nevzat Bahtiyar olay mahalline geldiğinde, Narin’in yaşam mücadelesi verdiği, buna rağmen onun hayatta kalma çabasına yönelik hiçbir çaba göstermediği anlaşılmaktadır. Kolluğa ve sağlık ekiplerine haber vermeksizin, Narin’in cesedini gizlemek amacıyla çuvala koyduğu belirtilmektedir. Bu durumun, sanık Bahtiyar’ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini ve eyleme ortaklık ettiğini gösterdiği ifade edildi. Dolayısıyla müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Temyiz dilekçesinin sonuç bölümünde, “Sanık Bahtiyar’ın ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğinden dolayı cezalandırılması için kamu davası açılmış, ancak oluşan usul eksikliğine rağmen, onun hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediği konusunda hüküm verildiği ifade edildi. Bu noktada, usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilen söz konusu kararın incelenmesi ve sanık Bahtiyar aleyhine bozulması talep edildi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun buldu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını reddederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.