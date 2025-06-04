Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, Nevzat Bahtiyar’a Ceza İstedi

YARGITAY’A BAŞVURU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Narin Güran cinayetinde sanık Nevzat Bahtiyar’a ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu’ndan ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın incelenmesi için Yargıtay’a başvurdu. 21 Ağustos 2024’te Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, taşlarla kapatılmış halde bulundu. Bu olay ile ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

NARİN GÜRAN CASUSUR DİRENGİ

Karşısında Narin Güran’a ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı. Cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 28 Aralık’ta yapılan duruşmada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanıkların cezasını 20 Mayıs’ta onadı.

SAVCI SÜREÇTEN MEMNUN DEĞİL

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekirken, gerekçe ile ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçundan’ ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Temyiz başvurusunda, sanığın suça iştirak ettiğine dair birçok delil olduğunu ve bu nedenle ağır ceza alması gerektiğini belirtti. “Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay öncesi ve sonraki eylem, söylem ve davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın diğer sanıklarla birlikte hareket ederek maktul Narin’in ölmesi sürecine iştirak ettiği ortadadır” ifadesi kullanıldı.

USULİ HATALAR VURGULANDI

Başvuruda, hukuki süreçte yaşanan eksiklikler ve davada iddianameye uygun hareket edilmemesi vurgulandı. Savcı, bu usuli eksikliklerin göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Nevzat Bahtiyar’ın ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediğini kaydetti. Bütün bu sebeplerle, sanığın cezasının tekrar gözden geçirilmesi ve uygun şekilde cezalandırılmasının gerekliliği ifade edildi.