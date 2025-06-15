Diyarbakır’da 12 Şüpheli Yakalandı

DİYARBAKIR’DA KAPKAÇ OPERASYONU

Diyarbakır’da, kapkaç yapan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Çekirge’ operasyonunda 12 kişi yakalandı. Aralarında 1 kişinin tavan arasında bulunarak yakalandığı bu operasyon sonucunda tutuklama gerçekleştirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççılık olaylarını aydınlatmaya yönelik bir çalışma başlatmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDILAR

Elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda belirlenen şüphelilerin yakalanması için ‘Çekirge’ adıyla bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, pazarcı ve simitçi kılığına giren polis ekipleri, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyon esnasında, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. evine yapılan baskında tavan arasında saklanırken ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan 12 şüpheli, polis işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.