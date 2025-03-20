Diyarbakır’da 13.552 Sentetik Hap Ele Geçirildi

operasyon sonucu uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, toplamda 968 tablet şeklinde 13 bin 552 adet sentetik hap bulundu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddeleri tespit edip bunları gizleyenleri adalete teslim etme amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttü.

şüpheli şahıslar gözaltına alındı

Yürütülen faaliyetler sonucunda, Kayapınar ilçesinde şüpheli olarak tespit edilen U.S., F.B., M.A.E.T., M.A. ve S.A. isimli kişilerin yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde niteliği taşıyan 968 tablet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan bu şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.