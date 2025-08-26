Haberler

Diyarbakır’da 13 kişi Gözaltına Alındı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI KAVGA

Diyarbakır’da meydana gelen olayda, iki kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı bildirildi. Her şey, Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışmayla başladı. Tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüşerek ciddi sonuçlar doğurdu.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonucunda Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit yaşamını yitirirken, yaralanan beş kişi sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Şu anda şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. Bu acı olay, şehirdeki asayişi yeniden sorgulatıyor.

