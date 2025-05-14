Diyarbakır’da 150 Milyon Liralık Vurgun. S.C., Kız Kardeşinin Eşine Para Verdi. M.C.: “Mağduruz, Derdimizi Anlatamıyoruz.” F.A., Dolandırıcılık İçin Mallarını Devretti. Mağdurlar Arasında 7-8 Kişi Var. Hükümetten Yardım Bekliyoruz.

DOLANDIRILMA İDDİASI VE MAĞDURİYETLER

Diyarbakır’da, 6 ay önce evini satan bir kişi, 4 ay sonra 2 milyon 120 bin lirayı boya ticareti vaadiyle verdiği kız kardeşinin kayını tarafından dolandırıldığını öne sürdü. S.C., merkez Kayapınar ilçesindeki dairesini sattıktan sonra, bu parayı kız kardeşinin kayını F.A.’ya boya ticareti için verdi. Ancak bir süre sonra parayı almak isteyen aile, F.A.’dan haber alamadıklarını ve toplamda yaklaşık 150 milyon liralık büyük bir vurgun yapıldığını öğrendi.

AİLE HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURDU

S.C.’nin eşi M.C., F.A. hakkında savcılık kararıyla tutuklama kararı çıkartıldığını ve alacaklarını almak için beklediklerini aktardı. M.C., “Yaklaşık 6 ay önce evimizi sattık. Evimizin parasını görümcemin eşi aracılığıyla kardeşi F.A.’ya verdik. Bu paranın dolandırıldığını öğrendik. İşte bu yüzden para ortada yok” dedi. M.C., dolandırıcılığın yanı sıra birçok mağdurun olduğunu, 150 milyon liraya kadar bir vurgun yapıldığını belirtirken “Eşim hemen suç duyurusunda bulundu,” diye ekledi.

MAL VARLIKLARINI KORUMAK İÇİN ADIM ATILDI

M.C., dolandırıcının çalıştığı boya firmasında 15 milyon liralık başka bir dolandırıcılık vakası olduğunu öğrendiklerini de ifade etti. “Biz mağdurların hak talebinde bulunmamsı için mallarını başkalarının üzerine geçirmişler,” şeklinde konuştu. Şu anda kirada yaşayan M.C., “Evimiz gitti, hiçbir gelirim yok,” ifadeleriyle mağduriyetini dile getirdi. Ayrıca, kendileri gibi başka mağdurların da olduğunu, kiminin milyonlarca lira kaybettiğini vurguladı.