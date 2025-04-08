Diyarbakır’da 18 kişi tutuklandı

ŞEBEKEYE YÖNELİK OPERASYON

Diyarbakır merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, sahte web sitesi aracılığıyla yedek parça satışı yaparak dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 18 kişi tutuklandı. “Karekod” adı verilen operasyonda, 413 farklı suçtan aranması bulunan suç örgütü lideri H.A. da dahil olmak üzere bu şahıslar gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE İNCELEMELER

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte web sitesi kurarak dolandırıcılık yapan bu şebekeye karşı harekete geçti. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 5 yıldır yakalanmamış olan H.A. için Diyarbakır’dan İstanbul’a özel bir ekip görevlendirildi. Yaklaşık bir haftalık saha çalışmaları sonucunda, şebekenin 6 farklı ilde gerçekleştirildiği bu operasyonda, H.A. ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

HUKUKİ SÜREÇ VE HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma neticesinde, gözaltına alınanların sahte web sitelerinden ürünleri peşin alıp teslim etmeden 140 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre, bu şebekenin 229 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Toplanan paraların, ATM’lerde cep telefonundan karekod okutarak çekildiği ve bu miktarın örgüt lideri H.A.’ya teslim edildiği öğrenildi. 18 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.