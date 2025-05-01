Diyarbakır’da 20 Kilometre Kovalamaca

HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi’nde yer alan kontrol noktasında heyecan dolu anlar yaşandı. Polis ekipleri, plakası belli olmayan bir otomobili durdurmayı denedi. Ancak sürücü, dur ihtarına itibar etmeyerek hızla ilerlemeye devam etti. Bu durum üzerine, ekipler şüpheli aracı takibe aldı.

20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONRASI ÇARPIŞMA

Takip süreci, yaklaşık 20 kilometre boyunca sürdü ve kent merkezindeki Mezopotamya Bulvarı ile Mastfroş Caddesi’nin kesiştiği bölgede sona erdi. Kaçış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir polis aracına çarparak durabildi. Film sahnelerini aratmayan bu olay, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

SONUÇ VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan sürücünün emniyet teşkilatındaki işlemleri devam ederken, olayın nedenine dair soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.