Diyarbakır’da 2002’de Bebek Kaybı Yaşandı

DİYARBAKIR’DA GİZEMLİ DOĞUM VE KAYIP BEBEK DAVASI

Diyarbakır’da 2002 yılında sezaryenle doğum yapan Güllü Eroğlu’nun bebeği, “şekeri var” denilip hastaneye götürüldükten sonra öldüğü söylenerek aileye cenazesi verilmedi. Aile, kendilerine iletilen bu durumdan şüphelendiklerinde, 23 yıl boyunca başvurdukları tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine durumun peşini bırakmadı. Şimdi 5 erkek çocuğa sahip olan aile, kardeş evliliği yaşanmaması için gelin adaylarından test yaptırmalarını istemek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

2002 YILINDAKİ DOĞUM HİKAYESİ

Ali ve Güllü Eroğlu çifti, 2002 yılında bir çocuk bekliyordu. Doğum sancıları ile birlikte Güllü Eroğlu, kaynanası ile Bismil ilçesine, sonrasında Diyarbakır Dağkapı’daki Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye, yengesinin yeşil kartı ile girişi sağlanarak sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İddialara göre, çocuğunu bir süre gören anne, hemşire tarafından “çocuğun şekeri var” denilerek hastaneye götürüldü. İki gün sonra, çocuğunu görmek isteyen Güllü Eroğlu’na evladının yaşamını yitirdiği bildirildi. Cenazesi aileye verilmezken Güllü Eroğlu da taburcu edildi.

AİLENİN YILLARA YAYILAN ÇABALARI

Eroğlu ailesi, yıllar içinde evlatlarını bulmak için yaptıklarından hiçbir sonuç alamadı. 5 erkek çocukları için evlenecekleri kişinin kız kardeşleri çıkma olasılığına karşı kan testi yaptırmalarını sağlamak zorunda kaldılar. Baba Ali Eroğlu, durumu İHA muhabirine şöyle aktardı: “Doğum vakti geldiğinde eşim, annesi ile birlikte köyden Bismil’e gelmişti. Diyarbakır’a sevk edilmesinin ardından hastanede sezaryen için alındı. Çocuk hastaneye götürüldüğünde, bebeğin daha önce alındığına dair hiçbir belge verilmedi.”

UMUTSUZLUK VE ADALLET ARAYIŞI

Aile, “Ne doğum raporu, ne de cenaze veriliyor” diyerek durumu eleştiriyor. Güllü Eroğlu’nun erkek çocuklarının evlendiğinde herhangi bir sağlık komplikasyonu yaşamaması için kan tahlilleri yapılmasını istemeleri, durumu gözler önüne seriyor. Baba Eroğlu, bunun yanı sıra birçok yere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Çabamız sonuçsuz kaldı. Elimizde tek somut delil 2002’nin 7 veya 8’inci aylarında doğup ölen çocukların kayıtları. Bu konuda bir araştırma yapılmasını talep ediyoruz.”

Eroğlu, yıllardır süren kaygı ve endişe içinde yaşadıklarını belirterek, “Her yıl bu dönemlerde kavga ediyoruz. Belki çocuğumuz yaşıyor ve hala aramaya değer” şeklinde düşüncelerini ifade etti.