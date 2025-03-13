Diyarbakır’da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “2025 Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Avrupa Hentbol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları kapsamında, Türkiye-İsviçre Hentbol Milli Takım karşılaşmasına katılan 150 kişilik bir ekip oluşturdu. Bu ekip içinde, koruma ve bakım altındaki çocuklar da yer aldı ve milli takıma destek vererek heyecan dolu bir maç izleme fırsatı buldu.

Etkinlik, çocukların sporla olan ilgisini artırmayı ve sosyal-kültürel etkinliklerle bir araya gelmelerini sağlamayı amaçladı. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, düzenlenen aktivitelerle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Polat, bu tür etkinliklerin çocukların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmayı sürdüreceğini belirtti.