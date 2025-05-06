Diyarbakır’da 21 motosiklet çalan kardeşler yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI

Diyarbakır’da piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 21 motosiklet çalan iki kardeş, polis tarafından 112 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALAMA

Ekipler, 34 farklı güvenlik kamerasından 112 saatlik görüntüleri inceledi ve hırsızlıkları gerçekleştiren iki kardeşi tespit etti. Hem adreslerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındılar hem de yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet ruhsatı ve hırsızlıkta kullanılan yüz maskeleri ile kask bulundu. Ayrıca çalıntı motosiklet, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin motosiklet çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde, şüphelilerin çaldıkları bir motosikletle bölgeye geldikleri ve orada başka bir motosiklet çaldıkları görülüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.