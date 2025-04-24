Diyarbakır’da 29 Şüpheli Tutuklandı

DİYARBAKIR MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Diyarbakır’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 47 şüpheliden 29’u tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Diyarbakır merkezli 3 il ve Ergani ilçesinde toplamda 50 adreste eş zamanlı olarak yapıldı. Bu operasyon kapsamda, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına ve uyuşturucu-uyarıcı madde ticaretini meslek edinen suç gruplarına yönelik hareket edildi. Aynı zamanda uyuşturucu kullanarak kendi sağlıklarını ve aile hayatlarını olumsuz etkileyen bireylerle çevreyi rahatsız eden içicilere de müdahale edildi. Neticede, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu/uyarıcı madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

ÇİFTE DÖNÜŞÜM SORUNU

Diyarbakır’da deprem nedeniyle kentsel dönüşüm süreci hızla ilerlerken, bu durumu kendi çıkarları için istismar eden suç grupları, uyuşturucu satışlarını daha gizli hale getirmek amacıyla yıkım kararı bekleyen, kullanılmayan binaları tercih etmeye başladı. Bu binaların daha az gözetim altında olduğunu düşünen suç grupları, burada satış yapmaya yöneldi. Ancak polis ekipleri, bu duruma izin vermeyerek sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Polisin dikkatli çalışmaları, uyuşturucunun toplumda yarattığı zararı azaltmaya yardımcı oldu. Torbacıların kullandığı yeni sistemler, dikkat çekici bir şekilde gelişti. Şüphelilerin sık sık ev buluşmaları düzenlemeye başlamasıyla birlikte, “bana gel”, “bende var”, “burada halleder öyle gidersin”, “ne parası”, “ikram”, “sen misafirsin” gibi sözcüklerle aralarında şifreleme yapmaya başladıkları belirlendi. 4 günlük gözaltı süresinin sonunda, adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 4’ü serbest bırakılırken, 14’üne adli kontrol hükümleri uygulanarak, 29 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.