Diyarbakır’da 3 Firari Tutuklandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Diyarbakır’da jandarma ekipleri, firari olarak aranan üç hükümlüyü yakaladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlıkları’nın, nitelikli suçlar üzere aranan kişilerin yakalanması amacıyla JASAT koordinesinde gerçekleştirdiği titiz çalışmaların meyvesini verdiği aktarıldı.

TUTUKLANAN HÜKÜMLÜLERİN SUÇLARI

Yapılan operasyon sonucunda “tasarlayarak adam öldürme” suçundan 8 yıldır aranan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan H.Y., “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 10 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Y.T., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına sahip O.G. yakalandı. Açıklamada, bu şahısların çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.