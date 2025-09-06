Diyarbakır’da 3 Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı. 1 Eylül 20205 tarihinde saat 02.00 civarında, Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkiinde husumetli şahıslar arasında meydana gelen silahlı çatışma sırasında, olayla ilgisi olmayan bir kişinin başına isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitirdi.

GÖZALTILAR VE OPERASYON

Olayın ardından, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti. KGYS görüntüleri ve çevredeki kamera kayıtları incelendi. İnceleme sırasında bir şüphelinin suç delillerini yok etmek için çaba sarf ettiği anlar da kaydedildiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları kamera kayıt cihazını yakma girişimleri, ekipler tarafından takip edildi. Ancak, kayıt cihazındaki görüntüler zor şartlara rağmen kurtarıldı.

Ekipler, olaydan sadece 24 saat sonra başarılı bir şafak operasyonu gerçekleştirerek saklanan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.