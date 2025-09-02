Diyarbakır’da 34 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis tarafından takibe alınan bir takside yapılan aramada 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Harekete geçen ekipler, şüpheli bir taksiyi durdurarak yaptıkları aramada büyük miktarda uyuşturucu hap buldu.

KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla devam ettiren narkotik polisi, Diyarbakır’a uyuşturucu getireceğini belirledikleri bir şüpheliyi takibe aldı. Takip neticesinde bu kişi gözaltına alınırken, üzerinde 2 kilo 260 gram kokain bulundu. Ekipler, yalnızca bu operasyonda değil, son bir hafta içinde düzenledikleri 5 ayrı operasyonda da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Bu operasyonlarda çok miktarda esrar ve diğer türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüphelilerden 6’sı serbest bırakılırken, 14 şüpheli adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kararlı çalışmalara devam edileceği belirtildi.