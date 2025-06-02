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Diyarbakır’da 384. Aile Nöbete Katıldı

DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİNE KATILAN AİLELERİN SAYISI ARTYOR

Diyarbakır’da, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde süren evlat nöbetine 384’üncü aile katıldı. Ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı bu eylem, 2 bin 100’üncü gününde devam ediyor.

BABA MEHMET KARACAN’IN DERTLİ TALEPLERİ

Diyarbakır’dan evlat nöbetine katılan baba Mehmet Karacan, oğlu Murat Karacan için oturma eylemine iştirak etti. Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 1992 yılında işe gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti. Barış sürecinden umutlu olduğunu dile getiren Karacan, “Belki benim de oğlumu bulurlar ve geri döner. Hastayım, annesi de hasta. Oğlum bir an önce gelsin. Gittiğinde 16 yaşlarındaydı, şu an 48 yaşında ve kaç yıldır hiç haber alamadık. Bir an önce evine gelsin, annesine, babasına kavuşsun” diye konuştu.

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