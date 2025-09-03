Diyarbakır’da 40 Firari Hükümlü Yakalandı

DİYARBAKIR’DA YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’da, çeşitli suçlardan aranan 40 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) öncülüğünde yürütülen operasyonlar ile yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, asayişin sağlanması ve haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik önemli bir çalışma başlattı.

OPERASYON TARİHLERİ VE BULUNAN HÜKMÜNLÜLER

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilçe jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan 40 hükümlü arasında “kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” gibi ciddi suçlardan arananlar bulunuyor. Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.