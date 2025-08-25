Haberler

Diyarbakır’da 47 Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 47 firari hükümlü yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle ilçe jandarma komutanlıklarının suçların önlenmesi hedefiyle, 18-24 Ağustos tarihleri arasında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

YAKALANAN HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI

Operasyonda, çeşitli suçlardan 2 ile 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 hükümlü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

