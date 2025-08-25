Diyarbakır’da 47 Şahıs Yakalandı

OPERASYONLARLA YAKALANAN SUÇLULAR

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezası kesinleşmiş 47 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların engellenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan kişilerin ele geçirilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonuyla ilçe jandarma komutanlıklarıyla 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

SUÇLAR VE YAKALAMALARIN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Silah ve Mermileri Taşıma veya Bulundurma” gibi suçlardan aranan kişilerin de yer aldığı toplamda 47 kişi yakalandı. Bu kişiler arasında 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 6, 5 ila 10 yıl arasında ceza alan 7, 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 14 ve 2 yıl altında cezası olan 20 kişi bulunuyor. Yakalanan bu şahıslar, adli makamlara sevk edildi.