Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 5 aracın bulunduğu zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi’nde gerçekleşen kazada, 3 otomobil ile 2 hafif ticari araç birbirine çarptı.

OLAY YERİNDE GEREKEN İNCELEME YAPILIYOR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlgili ekipler, kazayla alakalı inceleme başlattı. Herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirirken, yaşanan olay araç sahipleri açısından maddi kayıplara yol açtı.