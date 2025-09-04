Diyarbakır’da 5 Hırsız Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON

Diyarbakır’ın Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde motosiklet ile bisiklet hırsızlığı gerçekleştiren 5 kişi, düzenlenen “Zincir Operasyonu” ile yakalandı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameraları, hırsızların rahatlıkla hareket ettiğini ortaya koydu.

POLİS BASKINI VE KAMERA SİSTEMİ

Operasyon, büyük bir titizlikle hazırlandı ve 5 farklı hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri ile adresleri araştırmalar sonucunda belirlendi. İkametleri tespit edilen şüphelilerin, polis baskınına karşı sokaklarına ve evlerinin çevresine anlık görüntü alabilecekleri bir kamera sistemi kurdukları görüldü. Bu sistem, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından “Zincir Operasyonu”yla hırsızlara yönelik yapılan baskında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, çalınan motosiklet ve bisikletlerin satıldığı kişilerin kimlikleri tespit edildi. Ele geçirilen 4 motosiklet ve 1 bisiklet, sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.