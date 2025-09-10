Diyarbakır’da 5 Katlı Depo Yangını

YANGIN, DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE ÇIKTI

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Savaş Mahallesi Palancılar Sokak’taki bir ayakkabı deposunda dün öğle saatlerinde yangın meydana geldi. İçerisinde ayakkabıların bulunduğu 5 katlı depoda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağından kaynaklanan kıvılcımlar gösteriliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, dün öğle saat 14.30 civarında başladı. Alevleri fark edenler olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti fakat 5 katın tamamına yayılan alevler, bir türlü kontrol altına alınamadı. Yangının devam ettiği iş yerinde ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BODRUM SAHİBİ YANGINI ANLATTI

Yanan bodrumun sahibi Serdar Kafalar, durumu şöyle ifade etti: “Bodrumda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Fakat bir türlü yangın sönmedi. İş yerimiz dün 14.30’dan beri yanıyor. Bodrumda başladı yangın, sonra üst katlara sıçradı. İçerisinde hep ayakkabı, terlik gibi malzemeler var. Söndürülmesini bekliyoruz.”