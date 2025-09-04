Diyarbakır’da 5 Şüpheli Tutuklandı

DİYARBAKIR’DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Diyarbakır’da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı iddialarıyla 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışma doğrultusunda, şüphelilerin kimlikleri ve ikamet adresleri tespit edildi.

KAMERA SİSTEMİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Zanlıların, polis baskınlarına karşı evlerinin etrafına anlık kamera sistemi kurduğu öğrenildi. Ekipler, bu bilgilere dayanarak düzenledikleri “Zincir” adlı operasyon sırasında 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında, 3 adet tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin çaldığı 4 motosiklet ve 1 bisiklet, sahiplerine iade edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anlarının güvenlik kameralarınca kaydedildiği bilgisi de dikkat çekti.