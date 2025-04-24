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Diyarbakır’da 50 adrese operasyon yapıldı

DURUMUN ARAŞTIRILMASI

Diyarbakır merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda, 3 ilde ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı işlemlerde, toplamda 50 adrese baskın yapıldı. Bu operasyon sırasında, 47 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, yakalanmamak için özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkım kararı alınan binalarda bu satışların yapıldığı belirlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlediği adreslerde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yanı sıra 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 47 kişiden 4’ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin yakalanmamak için yıkım kararı alınan binalarda toplantılar düzenledikleri, aralarında ‘bana gel, bende var’, ‘burada halleder öyle gidersin’, ‘ne parası, ikram’, ‘sen misafirsin’ gibi şifreli ifadeler kullandıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 29’u, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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