Diyarbakır’da 50 Adrese Operasyon Yapıldı

DİYARBAKIR’DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalar neticesinde çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu ile uyarıcı madde, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 47 şüpheli gözaltına alındı.

KULLANILAN KULLANILAN TAKTİKLER

Yapılan araştırmalara göre, şüphelilerin uyuşturucu satışını gerçekleştirmek için Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrasında yıkım kararı verilen binaları tercih ettikleri belirlendi. Ayrıca, satış görüşmelerinde “bana gel, bende var”, “burada halleder öyle gidersin”, “ne parası, ikram” ve “sen misafirsin” gibi şifreli ifadeler kullandıkları tespit edildi. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta işlemleri tamamlanan 47 şüpheliden 4’ü serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol altında serbest bırakıldı.