Diyarbakır’da 63 kişi yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA 63 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 63 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda, İlçe Jandarma komutanlıkları iş birliğiyle 1-7 Eylül tarihleri arasında suçların engellenmesi amacıyla adli makamlarca yakalama emri bulunan “asayiş ve diğer suçlardan aranan” kişileri hedef alan bir operasyon düzenledi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANANLAR YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma” gibi suçlardan aranan kişilerin de yer aldığı, çeşitli ceza sürelerine tabi toplam 63 kişi yakalandı. Bunlar arasında, 10 yıl ile 20 yıl arası ceza alan 9 kişi, 5 yıl ile 10 yıl arası ceza alan 12 kişi, 2 yıl ile 5 yıl arası ceza alan 20 kişi ve 2 yıl altı ceza alan 22 kişi bulunuyor. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.