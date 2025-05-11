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Diyarbakır’da 69 Yaşındaki Adam Öldü

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN ŞAHIS EVİNDE BULUNDU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Güven’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbarın ardından adrese güvenlik güçleri ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdiği evde Güven’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE MORG ÖĞRETMECİSİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, defnedilmek üzere morga kaldırıldı.

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